Amerika

Positive Tendenz: Die großen Ausschläge im Nasdaq 100 blieben aus und nach der turbulenten letzten Woche ist eine solide Aufwärtsbewegung zu erkennen. Der Index kletterte von 11.300 Punkten auf ein Niveau von 11.550 Punkten. Stabil ist der Trend jedoch noch nicht, weshalb Anleger vermutlich auch in der nächsten Woche entweder mit Vorsicht in den Markt gehen oder das Geschehen von der Seitenlinie beobachten. Schon lange war der Börsengang dieser doch eher geheimnisvollen Firma erwartet worden. In dieser Woche war es für die Datenanalyse-Firma Palantir (WKN: A2QA4J)dann soweit. Aufgrund vieler staatlicher Aufträge auch von Militär und Geheimdiensten ist in diesem Bereich nur wenig über die Produkte von Palantir und deren Nutzung bekannt. Neben Regierungen hat Palantir auch Kunden aus der freien Wirtschaft. Der Börsengang ist durchaus als Erfolg zu werten: Die Aktie legte einen starken Start hin, musste dann aber Gewinne teilweise wieder abgeben und notiert aktuell bei etwas über 8 Dollar. Interessant werden in den nächsten Tagen die Aktien der Firmen sein, die einen Großteil ihrer Assets in Palantir-Aktien investiert haben, wie zum Beispiel SuRo Capital (WKN: A2P7YR), die stark an Wert verloren haben. SuRo Capital hält 15,85% seiner Assets in Palantir-Aktien sowie einen zusätzlichen Kredit an Palantir. Ähnliches gilt für die japanische Sompo Holding (WKN: A1CTAF), die insgesamt 9,24 % der Palantir-Aktien zum Zeitpunkt des Börsengangs hielt. Spannend wird, wie sich diese Werte in den nächsten Tagen entwickeln und ob der Aktienkurs sich dem Net Asset Value angleicht.

