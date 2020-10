Guidewire Software im Bereich Nichtlebensversicherer zum dritten Mal in Folge „Leader“ in Gartners Magic Quadrant für Europa

Guidewire Software (NYSE: GWRE), die führende Plattform für Schaden- und Unfallversicherer für Innovation, Interaktion und profitables Wachstum, gab heute bekannt, dass es im “Gartner Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe1” im dritten Jahr in Folge als „Leader“ aufgeführt ist. Guidewire Software erreichte in der Kategorie für Umsetzungsfähigkeit (ability to execute) als auch im Bereich ausgereifte Unternehmensstrategie (completeness of vision) erneut den höchsten Wert. Ein Freiexemplar des kompletten Berichts finden Sie hier.

Im dritten Jahr in Folge erstellte Gartner einen Magic Quadrant für Plattformen für Nichtlebensversicherer in Europa. Hierzu wurden 11 Anbieter von Sach-, Schaden- und Unfallversicherern bewertet, die sich für die Teilnahme qualifiziert haben.