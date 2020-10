BioNTech ist die Aktie des Tages und der Woche - Impfstoff im Zulassungsverfahren!

Liebe Leserin, lieber Leser,ich habe in den vergangenen Wochen einige Male auf den Kampf um den Corona-Impfstoff verwiesen. Einer unserer Werte, BioNTech, war in der Erforschung des Mittels sehr weit. Nun ist der Impfstoff noch immer in der sogenannten Studienphase III. Allerdings gibt es gute Nachrichten für Investoren:Der Zulassungsprozess für den Impfstoff hat - ganz gegen alle Erwartungen - jetzt schon begonnen. Die Aktie ist in ungewöhnlich starker Verfassung....