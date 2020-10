Die Berichtssaison stellt alle drei Monate eine Möglichkeit dar, in die Bilanzen der Unternehmen Einblick zu nehmen und sich die Vision der Vorstände des Unternehmens zu Gemüte zu führen, wie sie die aktuelle Lage einschätzen. Die gute Nachricht trotz der Pandemie: Die Unternehmen sind in der Lage gewesen, sich auf die neue wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einzustellen. Die Gewinne erholen sich und wenn man den Markterwartungen Glauben schenkt könnten sie 2021 sogar über dem Niveau des bisherigen Rekordjahrs 2019 liegen. Aber nur in den USA, nicht in Europa. Erfahren Sie mehr dazu hier:

