Gold über 1.900 $/oz

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Twitter stuft einen Tweet von US-Präsident Donald Trump als gefährlich ein: „Dieser Tweet hat die Twitter-Regeln über die Verbreitung irreführender und potenziell schädlicher Informationen zu Covid-19 verletzt“. Bei Facebook wurde der Beitrag komplett gelöscht: „Wir haben diese falsche Informationen über die Gefährlichkeit des Coronavirus gelöscht“. Trump hatte Corona mit einer Grippe verglichen.Donald Trump: „In Wahrheit sind sie nicht hinter mir her, sie sind hinter euch her. Ich bin nur im Weg (19.12.19)“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 52.118 Euro/kg, Vortag 51.577 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 24,19 $/oz, Vortag 23,88 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 864 $/oz, Vortag 858 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.305 $/oz, Vortag 2.272 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1,5 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 43,25 $/barrel, Vortag 42,16 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,8 % oder 2,5 auf 144,3 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Yamana 5,7 %. Bei den kleineren Werten ziehen Gold Resource 10,4 %, Torex 7,4 % und Battle North (früher Rubicon) 7,3 % an. Golden Arrow gibt 5,3 % nach. Bei den Silberwerten verbessern sich Excellon 8,8 % und Bear Creek 4,5 %. Mandalay geben 4,0 % sowie Sierra und Silver Bear jeweils 3,9 % nach.