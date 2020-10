Ist BYD (+4,65% auf 128,20 HKD) der wahre Gewinner der Elektrifizierung? Oder ist BYD sogar die nächste Tesla (+1,8% auf 441,87 USD)? Chinas EV-Champion geht seinen eigenen Weg und setzt auf eine ältere Batterietechnologie, die für eine bessere Reichweite überarbeitet wurde, um die immer größer werdende Konkurrenz im Preis zu unterbieten. Die Aktien profitieren und könnten weiter explodieren. Ebenfalls positiv könnte sich eine Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Mittwoch in der südlichen Stadt Shenzhen auswirken. Was es damit auf sich hat erfahren Sie hier:

