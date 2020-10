Finanzielle Freiheit September 2020 – 1.250 Euro Dividende allein in diesem Jahr

Ein passives Einkommen aus Dividenden ist kein Hexenwerk. Dass beweisen uns zahlreiche Finanzblogger rund um den Globus jeden Monat aufs Neue. 35 dieser Finanzblogger sind in dieser Monatsausgabe der Helden der Finanziellen Freiheit mit dabei. Für jeden Teilnehmer könnt ihr die wachsenden Einnahmen aus Dividenden über die Monate und Jahre hinweg grafisch nachverfolgen. Ihr könnt die Finanzblogger zudem nach unterschiedlichen Kriterien wie Höhe der Dividende, Marktwert des Depots oder der erzielten Rendite auf das Depot sortieren. Habt ihr einen besonders interessanten Finanzblogger entdeckt, klickt einfach auf den Link auf seinem Namen, um auf dessen Webseite oder YouTube-Kanal zu gelangen und dort mehr über ihn zu erfahren.

Finanzblogger im Interview: DividendeOhneEnde

Ab sofort stellen wir euch an dieser Stelle einen der Teilnehmer in einem kurzen Interview vor, dass wir auf dem Aktienfinder YouTube-Kanal ausstrahlen. Die Premiere übernimmt Benedikt Stafflinger von DividendeOhneEnde. Benedikt ist leidenschaftlicher Aktienfan. Schon im zarten Alter von 5 Jahren wurde ihm die erste Aktie noch fast in die Wiege gelegt. Seit dem Jahr 2011 ist er auch als aktiver Anleger unterwegs und hat sich seitdem ein stattliches Depot aus qualitativ hochwertigen Aktien zusammengestellt, dass vermutlich in Bälde sechsstellig wird.