Online-Handel profitiert von veränderten Verbraucherbedürfnissen

Die Coronakrise hat erhebliche Veränderungen für die Wirtschaft, das Geschäftsleben oder die Verbraucher mit sich gebracht. Solange die Pandemie noch das Alltagsleben bestimmt, wird sich auch das Konsumentenverhalten womöglich sogar nachhaltig weiter verändern. Während im Lebensmittel- oder Drogeriebereich die Einzelhändler Nachfrageschübe verzeichnen konnten, droht anderen Segmenten im stationären Handel in den Innenstädten unter Umständen das Aus. Der Online-Handel profitiert dagegen von den veränderten Bedürfnissen. Der E-Commerce Verband Bevh meldet für die ersten 9 Monate 2020 ein Plus der E-Commerce-Umsätze von über 10% auf 56 Mrd. Euro in Deutschland.

Einer der größten Gewinner der Coronakrise ist global betrachtet der Online-Handelsgigant Amazon. Zum Halbjahr 2020 lag dort der Umsatzzuwachs bei 33% und erreichte 164 Mrd. USD. Der Aktienkurs stieg auf Jahressicht aktuell um 84%. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,6 Bil. USD ist Amazon eines der größten Unternehmen der Welt. Die Aktie ist mit einem erwarteten KGV von über 100 teuer, was aber zum Teil durch die immense Marktmacht auch gerechtfertigt wird.