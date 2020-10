BERNSTEIN RESEARCH belässt DAIMLER AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler nach dem Quartalsbericht des Autokonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die wichtigste Nachricht sei gewesen, dass die Stuttgarter in diesem von dramatischen Absatz- und Produktionseinbußen geprägten Jahr immer noch einen Free Cashflow von 4 bis 5 Milliarden Euro erwirtschaften dürften, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 06:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Daimler Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de