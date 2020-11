Die Aktienmärke gehen von einem Sieg Bidens aus - aber wird Trump wirklich aufgeben und eine Niederlage eingestehen? Angeblich, so berichtet Fox, wollen einige seiner Berater, dass er aufgibt

Die Aktienmärke gehen von einem Sieg Bidens aus - aber wird Trump wirklich aufgeben und eine Niederlage eingestehen? Angeblich, so berichtet Fox, wollen einige seiner Berater, dass er aufgibt (diese Meldung sorgte für einen zwischenzeitlichen Anstieg der Aktienmärkte). Aber das wäre alles andere als typisch für Trump, schon aus biografischen und idelogischen Motiven. Entscheidend ist nun zweierlei: werden sich die US-Republikaner von ihm abwenden, falls Biden offiziell zum Sieger ausgerufen wird, und vor allem: wird Trump seine Anhänger auffordern, Widerstand zu leisten (schon an diesem Wochenende?). So oder so: die Unsicherheit wird noch länger anhalten, zumal auch noch nicht wirklich sicher ist, dass der US-Senat in der Hand der Republlikener bleibt..

Das Video "Wird Trump wirklich aufgeben?" sehen Sie hier..