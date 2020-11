Wir erwarten nach treffen des Zielbereiches einen baldigen Einstieg bei IBM. Wenn Sie Interesse am Handel der Aktie haben, dann ist der Artikel genau richtig für Sie!

IBM: IBM // ISIN: US4592001014

Dass die IBM eine lange in die Vergangenheit zurückreichende Historie hat, überrascht so manchen. Tatsächlich geht das Unternehmen auf die bereits 1896 gegründete Tabulating Machine Company zurück. Man war also schon einen weiten Weg gegangen, als 1975 der erste tragbare Computer IBM 5100 auf den Markt kam. Damals war der Kreativ-Direktor und Professor für verbale Kommunikation, Michael Schirner, Deutschlands Werbe-Papst, weil er es verstand, äußerst erfolgreich Werbung und Kunst miteinander zu verknüpfen.

Auf diese Weise entstand für die IBM eine 14seitige Anzeige in der Wochenzeitung Die Zeit, die alle Sieger des Jugend-forscht-Wettbewerbs vorstellte sowie Konzeptkunststücke wie die Anzeige „Wie man ohne Computer arbeitet.“ So etwas wird bei der IBM heutzutage keiner der 300.000 Mitarbeiter tun.

Stattdessen formte man aus der Tabulating Machine Company im Laufe der Zeit eine schlagkräftige Firma für Hardware, Software, IT-Dienstleistungen und Beratung, die 2019 einen Nettoumsatz von 77,15 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete.

Wir haben uns am 02.September 2020 vor der Korrektur, vor der US Wahl und sämtlichen anderen fundamentalen Ereignissen auf Basis rein rechnerischer Ergebnisse für einen Zielbereich bei IBM festgelegt und seitdem behauptet innerhalb dieser Grünen Box wird der Kurs seine Trendwende vollziehen und danach impulsiv nach oben ansteigen.

IBM CHART 02.09.2020

Nach der pandemiebedingten März-Delle und einer anschließenden Erholung der Werte zeichnete sich die Aktie durch eine mehrmonatige Seitwärtsbewegung aus. Mitte Oktober dann sorgten die Bären dafür, dass die Aktie klar unserem Szenario folgte und mit einem Gap in Richtung der grünen Box lief.

IBM CHART 20.10.2020

Am darin verlaufenden Widerstand von $105.92 welcher die Oberkante des Zielbereiches bildet prallte der Kurs ab und stieg seitdem impulsiv an.

IBM CHART 11.11.2020

Hierbei zeigt sich wieder die absolute Präzision von Fibonacci Linien. In Verbindung mit korrekt angewandter Elliott Wellen Analyse und natürlich auch immer der Glücksgöttin Fortuna gibt es weltweit keine präzisere Analyseform.

Stellt sich die Frage, warum wir noch nicht eingestiegen sind obwohl die grüne Box erreicht wurde. Weil wir Bestätigung wollen für unser Szenario, um die Chancen auf Erfolg noch mehr zu erhöhen.

Wenn Sie denken das ist doch alles Humbug und kann nicht funktionieren, dann hören sie sich folgendes an und schreiben Sie sich das am besten noch auf.

Wir behaupten nun folgendes: Der Kurs wird innerhalb des GELBEN im Chart hinterlegten Kreises seine Gegenbewegung beenden und von dort aus impulsiv ansteigen.

Wenn das passiert, behaupten wir weiter das der Wiederstand bei 125,18$ (Grüne Linie im Chart) Anfang 2021 fällt und die Aktie im Februar 2021 einen Wert von 148$ erreicht.

Das klingt jetzt alles wie Wahrsagerei, ist es aber mitnichten. Das ist Kalkül, Mathematik und auch ein bisschen verrückt, weil ich komplett verrissen werde wenn es anders kommt. Bitte etwas Geduld mitbringen, der Kurs wird uns schon bald die Antwort liefern!

Wir werden sobald der Einstieg bei IBM erfolgt eine Kurznachricht per Mail verschicken.

