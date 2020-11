Die Aktienmärkte gestern mit einer Rotation aus der Rotation: Tech-Werte wieder gesucht, Value dagegen schwächer - allerdings war gestern das gehandelte Volumen an der Wall Street gering, die Anleihemärkte geschlossen. V

Die Aktienmärkte gestern mit einer Rotation aus der Rotation: Tech-Werte wieder gesucht, Value dagegen schwächer - allerdings war gestern das gehandelte Volumen an der Wall Street gering, die Anleihemärkte geschlossen. Vieles spricht dafür, dass die kurzfristig extrem heiß gelaufenen Value-Aktien auch in den nächsten Tagen Schwäche zeigen dürften - dementsprechend sind dort derzeit die größten Risiken zu lokalisieren. Wird der vermeintlich so wirksame Impfstoff von Pfizer/BioNTech zu einem ähnlichen Rohkrepierer wie einst die Hoffnungen auf Remedesivir? Die gestrige Aussage von Goldman Sachs, dass man nun eine ähnliche Situation habe wie in den goldenen 1920-er Jahren ist ein Hinweis darauf, dass die Kleinanleger in die Aktienmärkte gezogen werden sollen..

