STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Zwei Impfstoff-Aktien im Fokus

Nach den gestrigen Gewinnmitnahmen zeigt sich der DAX zum Start ins Wochenende nochmal freundlich und kann auf 13.090 Punkte zulegen. Auf Wochensicht steht unter dem Strich ein ansehnliches Kursplus von über 5%. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. CureVac (WKN: A2P71U)

Während BioNTech im Wettlauf um einen Corona-Impfstoff vorne liegt, kann das Tübinger Unternehmen CureVac offenbar mit anderen Nachrichten überzeugen: Curevac teilte mit, den Impfstoff auch unter wärmeren Temperaturen als den bisher benötigten -70°C haltbar machen zu können. Das könnte den Transport des Impfstoffs erheblich vereinfachen und scheint den Anlegern zu gefallen: Die in Stuttgart meistgehandelte Aktie steigt rund 7,7%. 2. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Für die BioNTech-Aktie geht eine turbulente Handelswoche zu Ende. Nach der am Montag veröffentlichen Meldung über eine baldige Impfstoff-Einführung konnte die Aktie des Mainzer Unternehmens auf Wochensicht um mehr als 15% zulegen. Auch heute notiert die Aktie unter hohen Umsätzen in Stuttgart 2,9% fester. 3. SAP (WKN: 716460)

Die Papiere des Software-Konzerns SAP gehen auch am Freitag als einer der meistgehandelten Titel in Stuttgart um. So notiert die Aktie des Walldorfer Unternehmens heute um 2,5% höher und kann damit ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen.

Börse Stuttgart TV

Auch in diesem Jahr heißt es wieder: And the winner is Bereits zum 12. Mal vergeben das Extra-Magazin und die Börse Stuttgart die ETP Awards. Wer sich die begehrten Trophäen als ETF-Anbieter des Jahres oder für den besten ETF des Jahres sichern konnte, verrät Markus Jordan vom Extra-Magazin - und natürlich dürfen die Reaktionen der glücklichen Gewinner auch nicht fehlen... Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=cblsrxgKy8A