Marktkommentar: S&P 500-Future schwächelt

Die weltweiten Aktienmärkte setzten am Montag ihre Sektor-Rotation fort, nachdem Moderna positive Daten aus einer zulassungsrelevanten Studie vorlegt hat.

Der Pharmakonzern aus den USA teilte mit, dass sein Impfstoff-Kandidat in einer Zwischenanalyse eine Effektivität von 94,5% zeigte. Die Anleger hoffen auf eine Rückkehr zur Normalität und trieben die Umschichtung in werthaltige Aktien und zyklische Sektoren an. Der S&P 500 erreichte ein neues Allzeithoch, gab jedoch im heutigen vorbörslichen Handel fast die gesamten Gewinne wieder ab und testete die Marke von 3.600 Punkten. Sollte der Verkaufsdruck zunehmen, könnte das Gap vom Montag geschlossen werden.

EURUSD stieg gestern, doch der Bereich um die 1,1860, der durch die Oktoberhochs und den Fehlausbruch vom November bekannt ist, konnte nicht durchbrochen werden. Am frühen Nachmittag korrigierte der Kurs bis auf 1,1814 und nahm während der heutigen Asien-Sitzung einen zweiten Angriffsversuch vor. Das Paar bewegt sich seit dem Tief der letzten Woche in einem Aufwärtstrendkanal, wobei die untere Grenze in etwa mit den gestrigen Tagestiefs übereinstimmt. Ein nachhaltiges Unterschreiten würde den kurzfristigen Trend umkehren.

Der DE30 hat am Montag trotz eines guten Starts in die neue Handelswoche (bullisches Gap) nicht weiter steigen können und die Sitzung mit einer Tageskerze, die als Kreisel interpretiert werden kann, beendet. Am Dienstag wird der Future wenig verändert gegenüber dem gestrigen Schlusskurs unterhalb der Hochs vom Oktober (13.160 Punkte) gehandelt, die seit Anfang der letzten Woche für die Bullen vor der mehrmonatigen Widerstandszone bei 13.300 Punkten die wichtigste Hürde darstellen.



