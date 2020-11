Die Erfolgsmeldungen aus der Impfstoff-Forschung sind zwar die Zukunftsmusik, die weiter steigenden Infektionszahlen in Europa und den USA aber sind das Hier und Jetzt.

Zwar wird an der Börse, wie es immer so schön heißt, eben jene Zukunft gehandelt. Aber wann aus den Studienergebnissen tatsächlich finale Impfstoffe werden, die an die Masse der Menschen verabreicht ein Ende der Pandemie einleiten können, wissen die Anleger nicht. Sie wissen allerdings, dass zwischen heute und dem nächsten großen Schritt zurück in Richtung Normalität der von Politik und Medizinern beschworene „dunkle Winter“ liegt. Das erklärt, warum am vergangenen Montag nach der Nachricht von Biontech/Pfizer noch Euphorie das Geschehen am Aktienmarkt bestimmte, nun aber die Meldungen von Moderna und auch Johnson & Johnson in der Nacht von der Börse lediglich zur Kenntnis genommen werden.

Der S&P 500 an der Wall Street allerdings scheint der Zukunft und damit der Zeit nach der Pandemie schon näher zu sein. An der Frankfurter Börse dagegen sind die Anleger sehr viel skeptischer unterwegs. Wie schon im September herrscht im Deutschen Aktienindex bei über 13.000 Punkten scheinbar Höhenangst. Insgesamt findet das Kursgeschehen an den beiden Handelsplätzen im Schatten des euphorischen Montags vergangener Woche statt. Die Volatilität innerhalb der jeweiligen Handelstage ist zwar hoch, übergeordnet aber fehlt die eindeutige Richtung. Das Kursfeuerwerk von vor einer Woche haben die Anleger scheinbar noch immer nicht gänzlich verdaut.

Der Elektroauto-Pionier Tesla schafft es endlich in den erlauchten Kreis des S&P 500 Index. Während die chinesische Konkurrenz in Form von BYD, NIO und Geely bei Anlegern in den vergangenen Wochen hoch im Kurs standen, tendierte die Tesla-Aktie maximal seitwärts. Die Tesla-Jäger aus dem Reich der Mitte drohten den Amerikanern davonzufahren. Gut möglich also, dass man hier wirtschaftspolitisch etwas nachhelfen wollte und deshalb die Diskussion über eine Aufnahme in den wichtigsten Börsenindex dieses Mal zu einem anderen Ergebnis geführt hat.

