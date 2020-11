Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax hält sich über 13 000 Punkten Die Dynamik am deutschen Aktienmarkt hat zur Wochenmitte weiter nachgelassen. Nachdem der Leitindex Dax am Vortag auf der Stelle getreten war, lag er am Mittwoch im frühen Handel mit 0,08 Prozent im Minus bei 13 123 Zählern. Damit setzte sich die …