FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag unter Druck geraten. Der Dax verlor am Vormittag 1,05 Prozent auf 13 063 Punkte. "Die Luft ist raus", sagte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Nach den kurstreibenden Nachrichten zu möglichen Impfstoffen in den vergangenen Tagen sei nun an den Aktienmärkten wieder Ernüchterung eingekehrt. Der Dax konsolidiere unterhalb der Marke von 13 300 Punkten, nachdem er diese zuletzt nicht überwinden konnte.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte fiel um 0,65 Prozent auf 28 611 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1 Prozent auf 3447 Punkte.