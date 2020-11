Jetzt der Blick auf einige Uran und Cannabis Aktien!

Um an großen Trends teilzunehmen, muss man so zeitig wie möglich in den Markt. Wir sehen diverse Märkte deutlich anziehen. Sei es Wasserstoff oder E-Mobility. In diesem Video stelle ich zwei Märkte vor, die möglicherweise einen großen Anstieg vor sich haben. Meine Anlagestrategie will sich positionieren. Das werden wir uns genauer ansehen, außerdem werden wir einen Blick auf drei Charts. Sieh dir das Video an. Registriere dich auch kostenfrei auf meinem Blog, damit du die Signale verfolgen kannst. Zudem kannst du auch viele andere Märkte nutzen.

Hier der Link zum Video: https://youtu.be/GzQSBfIyOZk