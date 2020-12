Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

INDEX-MONITOR Siemens Energy in Kürze im MDax erwartet - Dax ohne Änderung Die Ende September vom Industriekonzern Siemens abgespaltene Siemens Energy wird voraussichtlich in Kürze in den MDax aufgenommen. Im Leitindex Dax dürfte indes alles beim Alten bleiben. An diesem Donnerstag (3. Dezember) wird die Deutsche Börse …