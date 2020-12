Die Infektionszahlen weiter auf hohem Niveau, der Teil-Lockdown verlängert und ein Euro, der seinen Aufwärtstrend in den vergangenen 48 Stunden beschleunigt und die 1,20er Marke zum US-Dollar hinter sich gelassen hat ...

Noch, denn mit der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche und der Federal Reserve am 16. Dezember bestehen gute Chancen, dass dem Markt weitere geldpolitische Infusionen verabreicht werden. Zudem könnte die US-Regierung noch vor dem Jahresende ein neues Konjunkturpaket verabschieden. Warum dann also jetzt schon verkaufen – die Anleger harren stattdessen weiter der Dinge, die da kommen mögen und halten die Füße still. Dynamik kommt nicht auf.

Technisch resultiert daraus im DAX eine Seitwärtsbewegung. Kurzfristig spielt die Unterstützung bei 13.263 Punkten eine Rolle. Sollte sie unterschritten werden, könnte es noch einmal etwas ungemütlicher werden. Solange die Unterstützung aber hält, kann sie das Sprungbrett für neue Angriffe auf das Pandemie-Erholungshoch bei 13.462 Punkten darstellen.

