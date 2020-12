Citi Private Bank veröffentlicht „Outlook 2021 The New Economic Cycle: Investing for a Post-COVID World“ Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 05.12.2020, 03:25 | 94 | 0 | 0 05.12.2020, 03:25 | Die Citi Private Bank hat ihren Bericht Outlook 2021: The New Economic Cycle: Investing for a Post-COVID World. veröffentlicht. Die zweimal jährlich erscheinende Publikation liefert detaillierte Einblicke in die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte des kommenden Jahres und beleuchtet mehrjährige „unaufhaltsame Trends” für Kundenportfolios. In dieser Ausgabe wird erläutert, warum dies eine besondere Zeit für Anleger ist. So wie sich die Pandemie in der Anfangsphase auf die Preise aller Wertpapiere auswirkte, wird das Ende von COVID den Beginn eines neuen Wirtschaftszyklus markieren und neue Chancen für Investoren schaffen. Die Citi Private Bank erwartet für das Jahr 2021, dass wir von einer Wirtschaft profitieren werden, die ihre Widerstandsfähigkeit angesichts der schlimmsten globalen Gesundheitskrise seit mehr als hundert Jahren unter Beweis gestellt hat. Das Jahr 2020 bot der Welt die Gelegenheit, die Zukunft einem Testlauf zu unterziehen und mit dem Abklingen der Pandemie den Weg für neues Wachstum freizumachen. Der Rückenwind für 2021 wird unterschätzt: Unser Finanzsystem ist stark, die Maßnahmen der Regierungen zum Schutz von Bürgern und Unternehmen waren wirksam, die technologische Innovation nimmt weiter Fahrt auf, und ein erfolgreicher Forschungswettkampf ermöglichte die Entwicklung wirksamer Impfstoffe in Rekordzeit. „Die Investitionsgelegenheiten dieses neuen Wirtschaftszyklus werden viele neue Realitäten widerspiegeln, die von den Auswirkungen von Technologien auf unser Leben während dieser Pandemie und unsere Werte geprägt sind“, erklärt David Bailin, Chief Investment Officer der Citi Private Bank. „Unser Optimismus mit Blick auf das Jahr 2021 beruht auf starken Finanzinstituten, hohen Haushaltseinsparungen sowie einem wachsenden Vertrauen bei Unternehmen und Verbrauchern. Aufgrund der weltweit niedrigen Zinssätze, die eine vollständige wirtschaftliche Erholung ermöglichen werden, beobachten wir auch bei den Anlegern einen zunehmenden Optimismus.“ COVID hat dazu geführt, dass die Bewertungen von Wertpapieren in vielen Fällen von ihren langfristigen Durchschnittswerten abwichen. Die Citi Private Bank geht davon aus, dass diese Bewertungsverzerrungen bis ins Jahr 2021 abklingen werden. Zahlreiche Branchen werden profitieren, einschließlich der „COVID-zyklischen“ Sektoren wie Finanzen, Industrie und Immobilien sowie Hotels, Restaurants und Fluggesellschaften. Seite 2 ► Seite 1 von 3



