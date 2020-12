Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Börse Stuttgart-News Euwax Trends Euwax Trends an der Börse Stuttgart Gaming-Aktie fällt weiter - Minus 40% in einer Woche Zum Wochenstart zeigt sich der DAX freundlich und notiert 1,25% im Plus. Positive Meldungen von BioNTech und Pfizer können den deutschen Leitindex …