Der DAX zum großen Dezember-Verfallstag

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, der letzte Verfallstag dieses Jahres steht vor der Tür. Und wie immer ist es ein großer Verfallstag, da mit dem Dezember auch ein Quartal zu Ende geht, und zwar das letzte des Jahres.

Beim aktuellen Kurs von 13.223 Punkten (siehe Pfeile) steht der DAX schon recht deutlich im bullishen Bereich der Verfallstagspositionierung. Aus Sicht der Stillhalter sind daher nun fallende Kurse wünschenswert. Ob die Kurse dabei noch bis in den Bereich von 12.700 Punkten rutschen, wo das Minimum der Max-Pain-Kurve (siehe unterer Diagrammteil) liegt, ist zwar ungewiss, aber als akzeptables Kursziel kommt vor allem die 13.000-Punkte-Marke infrage.

Warum die 13.000er Marke das „ideale“ Kursziel ist

Dort liegt nicht nur die größte Call-Positionen (blau) überhaupt, sondern auch die drittgrößte Put-Position (rot), die dann gemeinsam neutralisiert wären. Hinzu kommt: Die 13.000er Marke wurde in den vergangenen Monaten immer wieder angesteuert, zuletzt erst am Freitag und davor Mitte November (siehe grüne Pfeile im folgenden DAX-Chart).

Der DAX ist zudem mehrfach bei Ausbruchversuchen aus der übergeordneten Seitwärtsbewegung (gelbes Rechteck) bzw. an anderen Widerständen (grüner Kanal, graue Kurslücke vom Februar) gescheitert (siehe rote Pfeile). Daher haben die Bären zumindest theoretisch die besseren Karten, was für einen (leichten) Kursrückgang spricht. Und durch einen solchen Rücklauf an die 13.000er Marke könnte auch eine Trendlinie (blau) bestätigt werden, die aufgrund des jüngsten Kursbildes eine gewisse Relevanz nach der Target-Trend-Methode in Form diverser Parallellinie hat (siehe gestrichelte dunkelblaue Linien, blaue Kreise).

Ein plausibles Szenario wäre also ein DAX-Stand beim Kursziel von 13.000 Punkten am Verfallstag (siehe senkrechte Linie), gefolgt von der Fortsetzung der Aufwärtsbewegung (siehe gestrichelte hellblaue Linien).

Behalten Sie auch die andere Seite im Blick!

Aber als regelmäßige Leser dieser Verfallstags-Rubrik der Börse-Intern wissen Sie, dass es stets auch die „andere Seite“ gibt. Diese käme zum Tragen, wenn der DAX sofort wieder Stärke zeigt.