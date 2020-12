Bei unserer Tochterfirma FondsDISCOUNT.de war trotz des von der Corona-Krise geprägten Jahres eine erhöhte Investitionstätigkeit festzustellen. Diese zehn Investmentfonds bekamen klicktechnisch die meiste Aufmerksamkeit.

Klaus Brune, Leiter des Börsen-Ressorts bei PLATOW, ordnet das Ergebnis ein. Er zeigt sich wenig überrascht über die hohe Nachfrage der Tech-Fonds von MS und Fidelity. "Sie gehören seit Jahren zu den Aushängeschildern und müssen natürlich in einem Jahr, in dem die Tech-Werte durch die Decke gingen, zu den am meisten nachgefragten Fonds gehören", so Brune.

Stichwort Aushängeschild

Dass der DWS Top Dividende sowie der DWS Deutschland unter den Top 10 sind, ist ebenfalls keine Überraschung für Brune. "Auch wenn beide in diesem Jahr nicht so besonders abgeschnitten haben, gehören sie in ein gut diversifiziertes Portfolio hinein", sagt der Börsenexperte.

Was ihm allerdings in diesem Ranking fehle, sei ein guter Nebenwertefonds. Davon gebe es nicht so viele, aber einen wüsste er: Den DWS Concept PLATOW (bei FondsDISCOUNT.de ohne Ausgabeaufschlag!), der vom Schwesterunternehmen pfp Advisory gemanaged wird. "Plus 6,64 Prozent für dieses Jahr sind nicht schlecht, noch besser ist aber die Drei-Jahres-Bilanz (mit einem Plus von 29,6 Prozent)", bilanziert er.

Darüber hinaus überrascht Brune, dass "kein 'echter' Schwellenland-Fonds in der Auswahl dabei ist". Der Magellan C (bei FondsDISCOUNT.de ohne Ausgabeaufschlag!) wäre dabei, wenn nach Brune ginge. Die Bilanz in diesem Jahr falle mit einem Plus von circa 3,8 Prozent und auf Drei-Jahressicht mit einem Plus von circa 34 Prozent sehr positiv aus.

Top 10 der meistgeklickten Fonds 2020* Platz und Name ISIN Beschreibung 1. Flossbach von Storch Multiple Opportunities LU0323578657 Der Vermögensverwalter verwaltet mittlerweile Anlegergelder in Höhe von über 20 Milliarden Euro. Der Fonds wird in der Regel im Depot gehalten und zeichnet sich durch eine Mischung aus den Assetklassen Aktien, Anleihen und etwas Gold aus. 2. Dirk Müller Premium Aktienfonds DE000A111ZF1 Der Aktienfonds des Crash-Propheten Dirk Müller konnte dieses Jahr mehr Interesse bei Anlegern als in den vorherigen Jahren erzeugen. Ein Grund ist sicherlich der Corona-Crash im Frühjahr. 3. DWS Top Dividende DE0009848119 3,65 Euro pro Anteilsschein bekamen die Anleger in diesem Jahr. Das sind fünf Cent mehr als im Vorjahr. Damit markiert der im Jahr 2003 aufgelegte Fonds einen neuen Höchstwert. 4. Morgan Stanley Global Opportunity Fund LU0552385295 Die gute Performance in diesem Jahr rührt von Werten wie Amazon, Alphabet oder Zoom Video Communications her. 5. Fidelity Funds - Global Technology Fund LU0099574567 Der Tech-Fonds baut auf die Stärke moderner Konzerne wie Microsoft, Samsung oder Apple. Trotz Corona-Jahr konnte er überzeugen. 6. BIT Global Internet Leaders Fonds DE000A2N8127 Jan Beckers Fonds gehört trotz der schwierigen Umstände in diesem Jahr zu den Gewinnern. Dank einer Top-Performance stieg das Anleger-Interesse erheblich. 7. Grundbesitz Europa DE0009807008 Der Immo-Klassiker ist seit gut 50 Jahren gefragt. Auf der Haben-Seite stehen aktuell knapp zehn Milliarden Euro. 8. LBBW Global Warming DE000A0KEYM4 Der 2007 aufgelegte Aktienfonds konzentriert sich auf nachhaltige Unternehmen, die sich dem Entgegenwirken des Klimawandels verschrieben haben. Die Performance kann sich sehen lassen. 9. hausInvest DE0009807016 Er vereint Büroimmobilien, Hotels und sonstige Gewerbeobjekte. Anleger können sich über ein stabiles Plus freuen. 10. DWS Deutschland DE0008490962 Er bietet die Chance, sich deutsche Substanzwerte von Adidas über Bayer bis hin zu SAP und Telekom ins Depot zu holen. Nach wie vor ist der Fonds für langfristige Anleger, die gern in den Heimatmarkt investieren, eine interessante Möglichkeit.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion