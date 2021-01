FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Beschäftigten der Commerzbank steht die Stunde der Wahrheit bevor. Nachdem die Pläne zum Konzernumbau von 2019 bei Investoren durchfielen und ein Jahr später Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann und Vorstandschef Martin Zielke ihre Jobs hinschmissen, will der neue Bankchef Manfred Knof bis Ende März Nägel mit Köpfen machen. Was bei der Commerzbank los ist, was Analysten sagen und wie sich die Aktie entwickelt hat.

DAS IST LOS BEI DER COMMERZBANK: