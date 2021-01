Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag kaum Kursveränderungen verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.950 Punkten berechnet.Dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste stehen die Wertpapiere von Infineon , Covestro und Heidelbergcement. Am Ende der Liste rangieren die Aktien von Beiersdorf, RWE und Delivery Hero. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas schwächer.Ein Euro kostete 1,2145 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8234 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 56,44 US-Dollar und damit 78 Cent oder 1,40 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.