Delivery Hero schüttelt Startup-Image endgültig ab

Als DAX-Schwergewicht gehört es fast zum guten Ton, eigene VC-Einheiten zu etablieren. Henkel, Fresenius, Allianz, Beiersdorf und Daimler machen es vor. Ganz uneigennützig ist das Engagement von Delivery Hero aber nicht, auch wenn DX Ventures-Chef Duncan McIntyre betont, in erster Linie die reichhaltige Erfahrung mit Gründerthemen weitergeben zu wollen. So legen die Berliner denn auch großen Wert darauf, in jene Bereiche zu investieren, die das Kerngeschäft tangieren und durch die Investments „langfristige Partnerschaften“ aufzubauen.

Das Ökosystem „Lebensmittellieferung“ ist vielfältig, nimmt mit der wachsenden Digitalisierung ohnehin stark zu und hat durch Corona zusätzlich an Wachstumsdynamik gewonnen. Das will sich Delivery Hero zunutze machen und im Startup-Sammelsurium aus den Bereichen Online-Supermärkte, On-Demand-Bestellung, Lebensmitteltechnologie und Logistik zukunftsweisende Innovationen schnellstmöglich (in der Frühphase) erkennen. Die 50 Mio. Euro dürften lediglich das Startkapital sein. In der Vergangenheit habe Delivery Hero in mehreren Einzelaktionen bereits 500 Mio. Euro in Minderheitsbeteiligungen gesteckt, erklärt der Konzern. Diese M&A-Teams bündeln ihre Kompetenz nun in dem neuen Investmentarm.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.