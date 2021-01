MedMira Chart kurz vor einem Wendesignal nach oben! Enormes Kurspotenzial bis zu 1,75 CAD und mehr ist vorstellbar. FDA Zulassung bald da?

Der Kursanstieg gestern auf 0,43 CAD ist genau das was der MedMira Chart braucht. Über 0,50 CAD bekommen wir ein positives Wendesignal das die Abwärtssäule beendet und gleichzeitig einen neuen Aufwärtstrend einleitet da wir über der Hälfte der Abwärtssäule liegen. Bei 1,05 CAD bekommen wir ein zyklisches Kaufsignal mit Kursziel 1,75 CAD was der alte Widerstand ist. Vorstellbar wäre dann aber auch das alte Hoch mit 2,50 CAD aus dem Jahr 2003.

Ich weiß, das liest sich extrem vielversprechend und wären Wahnsinnsrenditen. Wenn ich mir aber so die Märkte anschaue und was da so los ist dann würde es mich nicht wundern mit dem technologischen und patentierten Plattformbackground den MedMira hat.

2,50 CAD und mehr sehe ich wenn es zu einer Übernahme kommen sollte. Das Interesse der Großen der Branche dürfte geweckt werden wenn die FDA Zulassung für den neuen verbesserten Test kommt. Übrigens läuft auch das Verfahren mit Health Canada und man arbeitet an einem Produktionsaufbau für 50.000 Tests am Tag!

MedMira Nummer 1 im INN Biotech Investing News!

https://investingnews.com/daily/life-science-investing/biotech-investi ...

Covid wird uns noch lange beschäftigen denn das ist die neue Grippe... Somit wird die Nachfrage nach zuverlässigen Tests die auch Mutationen erkennen können hoch bleiben.

MedMira ist hoch spekulativ marschiert aber in die richtige Richtung. Jeder muss selber wissen was er bereit ist für ein Risiko einzugehen. Ich bin Aktionär.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

