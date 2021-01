Die publity AG (ISIN: DE0006972508) schien auf dem richtigen Weg. Man ist oder muss man sagen war mittlerweile ein sichtbarer Player im Gewerbeimmobilienmarkt – bis vor einigen Tagen unter dem Treiber des Wachstums Thomas Olek.- bis Juni 2020 Hauptaktionär, danach noch mit 38 % beteiligt und gefühlt ewiger CEO der publity. So “kam es zumindest rüber”. Seit Anfang Januar ist der überraschend weg aus der operativen Führung der publity! Aber auch, wenn die wesentlichen Fragen über den abrupten Weggang und die Absage von Olek’s geplanten CEO-Posten bei der Beteiligung PREOS offen blieben, schien zumindest operativ alles wie gewohnt zu laufen.

ABER JETZT SOLL PREOS weg

Und so verfällt der von Olek propagierte Konzern für Immobilien zusammen. Denn PREOS, bisher mehrheitlich von publity gehalten, soll verkauft werden. Oder wie es in der Unternehmensmitteilung heisst:

“Die publity AG (“publity”, ISIN DE0006972508) strebt den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (“PREOS”, ISIN: DE000A2LQ850) an einen strategischen Investor an. Die Ausgestaltung der Transaktion einschließlich ihres genauen Umfangs sowie die künftige Kapitalausstattung der PREOS sind Gegenstand laufender Gespräche zwischen publity und dem strategischen Investor. Der Vollzug der Transaktion wird im zweiten Quartal 2021 angestrebt.”

Und wenn man sich die bisherige Kommunikationspolitik publity’s ansieht wird jetzt kurzfristig ein Vollzug gemeldet werden. Spannend wird sein: Wer ist der Käufer? Und wieviel wird er zahlen? Die extreme Diskrepanz des PREOS-Börsenwertes aufgrund des geringen Freefloats und der sich daraus theoretisch ergebende hohe innere Wert der publity-Aktie und dem publity Kurs sollte so zumindest aufgelöst werden. So oder so.

