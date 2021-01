DE30: Europäische Aktien fallen weiter

++ Europäische Märkte weiter auf Talfahrt ++ DE30 fiel auf 13.400 Punkte ++ BMW veröffentlicht vorläufige Q4-Zahlen ++



Die europäischen Märkte notieren den zweiten Tag in Folge deutlich im Minus, da weltweit eine Risk-off-Stimmung vorherrscht. Der DE30 notiert über 2% tiefer und die meisten europäischen Blue-Chip-Indizes verlieren über 1,5%. Die Verunsicherung, ausgelöst durch die abnormalen Gewinne von US-Small-Cap-Aktien, die von Privatanlegern angeheizt wurden, hat Fondsmanager dazu veranlasst, ihr Risikobereitschaft zu reduzieren. Die Veröffentlichung der US-BIP-Daten um 14:30 Uhr ist das wichtigste Makroereignis des Tages.

Quelle: xStation 5

Der DE30 erlebte heute eine weitere starke Abwärtsbewegung. Der deutsche Leitindex stürzte zu Beginn des europäischen Kassahandels ab und erreichte ein Tagestief bei 13.300 Punkten. Zu beachten ist, dass wir aktuell einen Versuch beobachten, wieder über die 13.400 Punkte zu klettern - die untere Grenze der Overbalance-Struktur. Sollten die Bullen erfolgreich sein und es schaffen, den Index bis zum Ende des Tages darüber zu halten, könnte eine weitere Bewegung nur als Korrektur angesehen werden. Eine Tageskerze, die unterhalb von 13.400 Punkten schließt, könnte jedoch eine bärische Tendenz erzeugen und die Verkäufer ermutigen, noch aktiver zu werden. In einem solchen Szenario läge bei 13.100 Punkten die erste wichtige Unterstützung.



Unternehmensnachrichten

BMW (BMW.DE) hat gestern die vorläufigen Ergebnisse für Q4 2020 veröffentlicht. Der Automobilhersteller sagte, dass er einen freien Cashflow im Segment Automotive von rund 2,8 Mrd. Euro erwarte, gegenüber 1,5 Mrd. Euro in Q4 2019. Der Free Cashflow im Segment für das Gesamtjahr wird bei rund 3,4 Mrd. Euro erwartet. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2020 eine EBIT-Marge am oberen Ende der Spanne von 0 bis 3%. BMW sieht weiterhin eine starke Nachfrage in China.

Infineon (IFX.DE) ist heute einer der am schlechtesten performenden DE30-Werte. Das Unternehmen wie auch der gesamte Halbleitersektor entwickeln sich nach der Veröffentlichung der Apple-Gewinnzahlen unterdurchschnittlich. Während Apple die Gewinn- und Umsatzprognosen übertreffen konnte, lehnte das Unternehmen es ab, eine Prognose für die zukünftigen Perioden abzugeben. Darüber hinaus sagte Apple, dass es einen Rückgang der Verkäufe seiner Wearable-Produkte in Q1 2021 erwarte. Abgesehen davon sagte Samsung, dass die Q1-Ergebnisse wahrscheinlich schwach sein werden.

Die Allianz (ALV.DE) erhielt die Genehmigung, eine Vermögensverwaltungseinheit in China zu gründen. Dies wäre die erste vollständig in ausländischem Besitz befindliche Vermögensverwaltungsgesellschaft in China.

Laut einem Bericht von Reuters hat die Europäische Zentralbank Christian Sewing, dem CEO der Deutschen Bank (DBK.DE), gebeten, die tägliche Aufsicht über die Investmentbanking-Sparte an ein anderes Vorstandsmitglied zu delegieren.

BMW (BMW.DE) notiert heute wegen der breiten Risk-off-Stimmung schwächer. Die Aktie hat kürzlich die Abwärtstrendlinie getestet, konnte aber nicht darüber ausbrechen. Sollte der anhaltende Pullback den Kurs unter das jüngste lokale Tief bei 68 Euro drücken, würde sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf die Unterstützungszone bei 65 Euro verlagern, die sowohl durch frühere Kursreaktionen als auch durch die untere Grenze der Overbalance-Struktur markiert ist. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.