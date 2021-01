Wer mit Hilfe der RWE-Aktie zu überproportional hohen Renditen gelangen möchte, könnte eine Investition in Bonus- und Discount-Zertifikate in Erwägung ziehen.

Nachdem die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) am 8.1.21 bei 38,65 Euro den höchsten Wert seit dem Jahr 2012 erreicht hatte, geriet sie trotz positiver Unternehmensnachrichten gehörig unter Druck. Mit einem Kurseinbruch von mehr als drei Prozent befand sich die RWE-Aktie im frühen Handel des 28.1.21 sogar am Ende der Top/Flop-Liste der DAX-Werte. In der neuesten Analyse von Bernstein Research wurde die Aktie allerdings wegen der günstigen Entwicklung des Windkraft-Geschäftes mit einem Kursziel von 44,50 Euro zum Kauf empfohlen.

Bonus-Zertifikat mit 10% Chance und 42% Sicherheitspuffer

Das BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PX57M93) auf die RWE-Aktie mit Barriere bei 20 Euro, Bonuslevel und Cap bei 36 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.12.21, wurde beim RWE-Kurs von 34,21 Euro mit 32,73 – 32,75 Euro gehandelt. Da das Zertifikat derzeit mit 32,75 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in 11 Monaten einen Bruttoertrag von 9,92 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag (17.12.21) niemals um 41,54 Prozent auf 20 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 17.12.21 ermittelten Schlusskurs der Aktie - maximal mit 36 Euro - erfolgen.

Discount-Zertifikat mit 7% Chance und 21% Discount

Wer hingegen verbilligt und ohne der Gefahr einer Barriereberührung mit Hilfe der RWE-Aktie zu einer Seitwärtsrendite im Bereich von 7 Prozent gelangen möchte, könnte einen Blick auf das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat (ISIN: DE000MC981X6), BV 1, Bewertungstag 17.12.21, mit Cap bei 27 Euro werfen.

Beim Aktienkurs von 34,21 Euro wurde das Zertifikat mit 25,22 – 25,23 Euro gehandelt. Das Zertifikat ist mit einem Discount von 21,08 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen. Notiert die RWE-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 27 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 27 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 11 Monaten einen Bruttoertrag von 7,01 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps von 27 Euro notiert. Somit kann die Aktie sogar um 21,08 Prozent fallen, bevor die Maximalrendite dieses Zertifikates in Gefahr gerät. Notiert die RWE am Bewertungstag unterhalb des Caps von 27 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Kurs der RWE-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Anlageprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.