(neu: mehr Details und Hintergrund)



CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple hat im Weihnachtsquartal einen Rekordgewinn von gut 28,7 Milliarden Dollar eingefahren. Auch überschritt der iPhone-Konzern erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar (82,7 Mrd Euro) Quartalsumsatz. Das schafften in den USA zuvor nur der Supermarktriese Walmart und der Ölkonzern Exxon Mobil. Analysten rechnen damit, dass im vergangenen Quartal auch Amazon zu diesem exklusiven Club dazustieß.

Mit 111,44 Milliarden Dollar war der Umsatz von Apple 21 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Alle Produktreihen und auch Abos und Apps trugen zu dem Wachstum bei. Der Gewinn stieg in dem Ende Dezember abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal um 29,3 Prozent. Das iPhone profitierte unter anderem vom 5G-Ausbau in China, das Geschäft mit Macs und iPads vom Arbeiten und Lernen zuhause in der Pandemie.