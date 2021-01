Ist das Ende der Party bei Aktien wie Gamestop und anderen Zocker-Werten jetzt gekommen - weil die "Boomer" schlicht den Stecker gezogen haben? Jedenfalls ist es bei praktisch allen Brokern für Privattrader nicht mehr mö

Ist das Ende der Party bei Aktien wie Gamestop und anderen Zocker-Werten jetzt gekommen - weil die "Boomer" schlicht den Stecker gezogen haben? Jedenfalls ist es bei praktisch allen Brokern für Privattrader nicht mehr möglich, neue Käufe in Aktien wie GameStop & Co zu tätigen - weil die Clearing-Firmen gewissermaßen streiken aufgrund der unkalklierbareb Risiken. Dagegen regt sich nun Widerstand auch in der US-Politik - aber wer über Robinhood oder andere Neobroker handelt, sollte einmal besser seinen Vertrag mit dem Broker lesen! So oder so: viele, die noch heute vom schnellen Reichtum träumten, haben jetzt eher bescheidene Laune. Haben die "alten weißen Männer" auf Dauer gesiegt?

Das Video "GameStop & Co: "Boomer" ziehen den Stecker!" sehen Sie hier..