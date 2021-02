Anzeige

An der Börse, vor allem an der Wall Street, und vor allem an einem ja grundsätzlich bullischen Montag, stellt sich eigentlich nur eine Frage: welche Sau treiben wir denn heute durchs Dorf? Für den heutigen Montag lautet

An der Börse, vor allem an der Wall Street, und vor allem an einem ja grundsätzlich bullischen Montag, stellt sich eigentlich nur eine Frage: welche Sau treiben wir denn heute durchs Dorf? Für den heutigen Montag lautet