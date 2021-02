Den letzten markanten Höhepunkt markierte das Wertpapier der Wacker Chemie bei 176,80 Euro Anfang 2018. Anschließend wechselte der Trendverlauf nach unten, bis Mitte März 2020 mussten Abschläge auf rund 30,00 Euro verkraftet werden. Von dort aus konnte Wacker Chemie aber wieder dynamisch zulegen und sich bis Ende 2020 auf einen Wert von über 120,00 Euro hochschrauben. Zu Beginn dieses Jahres ließ die Aufwärtsdynamik zwar etwas nach, trotzdem erreichte das Papier noch ein Verlaufshoch bei 131,55 Euro. Zeitgleich warf der Widerstand um 130,00 Euro Wacker Chemie aber zurück und könnte nun für eine gesunde Konsolidierung sorgen. Dieses Szenario bietet für kurzfristig orientierte Short-Anleger sowie langfristig long ausgerichtete Investoren nun gewisse Handelschancen.

Aufwärtstrend intakt

Der seit Frühjahr 2020 bestehende Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, die in dieser Woche gestartete Konsolidierung dürfte daher nur temporärer Natur sein. Auf Sicht von nur wenigen Tagen besitzt Wacker Chemie nun Abwärtspotenzial an 120,00, darunter auf rund 110,00 Euro. Von dort aus könnte es auch schon wieder weiter rauf gehen und das übergeordnete Kaufsignal weiter umgesetzt werden. Wenn nicht, müssen zwangsläufig Abschläge auf rund 100,00 Euro einkalkuliert werden. Langfristig allerdings steht einem Anstieg an die Jahreshochs aus 2018 bei 167,80 Euro nur die Hürde um 130,00 Euro im Weg.