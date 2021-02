Die Rückeroberung der 14.000 im DAX hat für den Gesamtmarkt ein positives Signal generiert. Angeführt wurden die Aktien von Adidas, aber auch Volkswagen hatte positive News parat.

DAX erobert die 14.000 zurück

Über die Rückkehr des DAX über 14.000 Punkten können sich die Anleger freuen. Damit ist die Chance auf eine weitere Rallye intakt. Saisonal würde dies passen, wie uns heute Morgen Ingmar Königshofen bestätigte:

Am Mittwoch sank der Index noch auf 13.830 Punkte, erholte sich jedoch am Abend wieder. Diese Erholung ging heute direkt weiter. So erreichte der Index nach der ersten Handelsstunde im XETRA die 14.000 und konnte diese im folgenden Handel zurückerobern.

Die Daten zum US-Arbeitsmarkt bereiteten heute keine Sorgen. Hatte doch Jerome Powell am Vorabend geäußert, dass die Richtung der FED davon nicht abhängt. Dennoch möchten wir sie einbinden:

In der Woche bis zum 6. Februar wurden neue Anträge in Höhe von 793.000 gestellt. Damit wurden 19.000 Anträge weniger als in der Woche eingereicht. Analysten hatten im Schnitt mit 758.000 Erstanträgen gerechnet. In Summe erhalten 4,5 Millionen Amerikaner Arbeitslosenhilfe.

So stieg der DAX am Nachmittag fast bis zum Vortageshoch und konnte damit mehr als 100 Punkte zulegen - genau gezeichnet vom Tief aus 137 Punkte. Die runde Marke von 14.000 wurde zum Handelsende hin verteidigt.

Damit gab es folgende Parameter zu verzeichnen:

Eröffnung 13.958,39 Tageshoch 14.053,06 Tagestief 13.916,63 Vortageskurs 13.932,97 Schlusskurs 14.040,91

Auf Basis dieser Daten ergab sich folgender Trend-Verlauf am Donnerstag:

Nachbörslich gab es keine Veränderungen. Die Wall Street notiert knapp unter ihren Rekordhochs.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

An der Spitze des DAX-Rankings stand die Adidas-Aktie. Nach einer Kaufempfehlung der schweizerischen Großbank UBS stieg dieser Wert ebenso wie der Branchenkonkurrent Puma.

Vorteil von Adidas war, dass die Reduzierung ihrer Lagerbestände eine gewinnbringende Strategie im Lockdown war. Neue Modelle können so einen flexiblen Neustart in die Sommersaison ermöglichen.

Volkswagen machte mit einer Kooperationsmeldung mit Microsoft von sich reden. Es geht hierbei um vernetzte Assistenz-Systeme, die Daten aus deiner Cloud beziehen.

Die Verlierer von gestern, Fresenius Medical Care und Infineon konnten heute wieder zulegen. Als größter Verlierer galt die MTU Aero Engines. Es ist zu befürchten, dass bei einer Neugewichtung des DAX das Unternehmen seinen Platz im Index der 30 größten Werte verliert. Von daher trennten sich "vorsorglich" Investoren von diesem Wert.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Rücklauf über die runde Marke von 14.000 Punkten war eine Art "Befreiung" für den DAX heute. Damit wurde der skizzierte Aufwärtstrend nicht getestet und weitere Verwerfungen ausgeschlossen:

Mit diesem Niveau kann der DAX optimistisch in den letzten Handelstag dieser Woche blicken. Gerne stellen wir Ihnen dazu in der Vorbörse entsprechende Informationen bereit.

