Im Videoausblick von heute morgen hatte gewagt, einen Ausblick auf die Entwicklungen der Börse für das Jahr 2021 zu geben. Im heutigen Marktgeflüster dagegen blicke ich ein Jahr zurück - denn ziemlich genau vor einem Jahr begann auch in Europa das Thema Coronavirus mit dem starken Anstieg der Infizierungen in Italien. Auffallend ist: seit Jahresbeginn sind die Aktienmärkte in den USA fast exakt so stark gestiegen wie zu demselben Zeitpunkt vor einem Jahr - bis dann der Coronacrash die Börse weltweit crashen ließ! Wo stehen wir heute? Welche Entwicklungen sind wahrscheinlich? Ein Blick von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft!

Das Video "Vor einem Jahr Corona-Crash - und heute?" sehen Sie hier..