FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank der Beruhigung an den Anleihemärkten hat der deutsche Aktienmarkt deutlich erholt den Monat März begonnen. Anleger hegten die Hoffnung, dass das amerikanische Zinsgespenst vorerst seinen größten Schrecken verloren haben könnte, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Der Leitindex Dax scheiterte allerdings abermals an der runden 14 000-Punkte-Marke, an die er im frühen Handel herangerückt war. Am Nachmittag gewann das Barometer 1,02 Prozent auf 13 926,23 Punkte. Noch besser lief es für die Indizes hinter dem Dax: So verbuchte der MDax einen Zuwachs von 2,02 Prozent auf 31 901,74 Punkte, der SDax zog um 1,86 Prozent auf 15 391,45 Punkte an. Für den Eurozonen-Leitindex EureoStoxx 50 ging es um 1,3 Prozent hoch.