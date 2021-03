Aufgrund der Pandemie war 2020 auch für Linde ein herausforderndes Jahr. Der Umsatz sank um 3 Prozent auf 27,2 Milliarden US-Dollar. Doch CEO Steve Angel konnte nach der Fusion mit Praxair den Konzern betriebswirtschaftlich optimieren und beim operativen Ergebnis eine Steigerung gegenüber 2019 um 10 Prozent erwirken. Das Ergebnis stieg auf 3,3 Milliarden US-Dollar, was einen Gewinn pro Aktie von 8,23 Dollar impliziert und die Prognose vom November 2020 von 8,05 bis 8,10 US-Dollar erneut übertreffen konnte. Für das Jahr 2021 erwartet Angel ein weiteres Gewinnplus von 11 bis 13 Prozent, welches bei einer Konjunkturerholung noch weiter wachsen könnte.

Zum Chart

Nach der Erholung vom Sell Off Mitte März 2020 hat der Kurs von Linde PLC eine sieben Monate andauernde Konsolidierungsphase ausgebildet, die sich in einer Range zwischen 181,89 Euro und 221,84 begrenzen lässt. Seit November 2020 wurde auch das gewichtige Supportlevel bei 202,87 Euro nicht mehr wesentlich unterschritten. Die Inflationsängste der Marktteilnehmer in den vergangenen Tagen ließen die Kurse weiter fallen, was zu einer Annäherung des Kursverlaufs an das Supportlevel bei 202,87 Euro zur Folge hatte. Da Linde in den meisten Segmenten Marktführer ist, sind die Aktionäre bereit, ein höheres KGV zu akzeptieren. Im abgelaufenen Jahr 2020 ist das KGV mit der Rate von 56 relativ hoch, doch das geplante Gewinnwachstum reduziert bereits das erwartete KGV 2022 auf 28. Nimmt die Weltkonjunktur wieder Fahrt auf, ist auch ein Wachstum über den Planzahlen möglich, was den Kurs unterstützen und ihn in die Höhe des All Time Highs hieven könnte. Die nächsten Tage ist ein Test des Supportlevels bei 202,87 Euro möglich.