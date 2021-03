Gold unter 1.700 $/oz

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff (CDU): „Impfpflicht hatten wir in der DDR. Ich habe es überlebt“.Kommentar: Neben der Impfpflicht, war vieles andere in der DDR auch sehr gut. Einstimmige Entscheidungen in der Volkskammer, Fürsorgliche Aufsicht der Nachbarschaft, Ökologischer Verzicht auf Fernreisen, politische Bildung, Unterdrückung von Hassreden und Fakenews der Liedermacher und Reichsbürger sowie zum Schutz gegen den Faschismus im Westen ein antifaschistischer Schutzwall. Also vorwärts, zurück in die guten alten Zeiten.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 45.639 Euro/kg, Vortag 45.771 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 25,22 $/oz, Vortag 26,07 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 1.116 $/oz, Vortag 1.162 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.254 $/oz, Vortag 2.271 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich schwach und verlieren etwa 3 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 67,93 $/barrel, Vortag 64,53 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,9 % oder 1,1 auf 130,7 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Freeport 6,6 %. B2 Gold kann 3,4 % zulegen. Bei den kleineren Werten geben Northern Dynasty 13,0 %, Monument 11,5 % und Belo Sun 10,1 % nach. Alamos verbessert sich 3,7 %. Bei den Silberwerten fallen Silver Bear 13,3 % und Aurcana 10,6 %.