Chefgeologe sieht die Tocvan-Aktie noch immer als stark unterbewertet

Die Feldarbeiten auf dem Pilar-Gold-Silbergrundstück in Mexiko haben während den letzten Wochen "verblüffende/faszinierende" neue Bohrziele ans Tageslicht gebracht. Es sieht ganz danach aus, als sei die etablierte Main Zone Lagerstätte (bisher >18.500 m an Bohrungen) viel größer als bisher angenommen.

Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die reichhaltige Gold-Silber-Vererzung in der Main Zone auch auf andere Grundstücksteile fortsetzt. Das bevorstehende Bohrprogramm wird mit großer Spannung entgegengefiebert, da neue Entdeckungen einen großen Einfluss auf die Aktie haben werden.

Das knapp 4-minütige Interview ist auf Deutsch zusammengefasst worden:



Quelle: https://youtu.be/rsVEpt8jzp0

Kurzfassung :

• Tocvan ist sehr "happy" über die Ergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms, die im Februar veröffentlicht wurden (siehe hier). Diese Bohrergebnisse bestätigten die Überzeugung des Managements, dass man mit Pilar ein großartiges Gold-Silberprojekt hat und man freut sich auf die bevorstehenden Bohrprogramme.

• Tocvan hat neue Bohrziele gefunden, die verblüffend/faszinierend ("intriguing") sind. Die Crew vor Ort auf dem Grundstück hat vor ein paar Tagen die Feldarbeiten abgeschlossen. Brodie hat die vorläufigen Ergebnisse der Kartierungsarbeiten begutachtet und man ist "hoch erfreut" ("very pleased"). Diese neusten Arbeiten haben gezeigt, dass sich dasselbe Wirtsgestein (oxidierter und alterierter Andesit) wie in der etablierten Main Zone Lagerstätte über eine Fläche von mehr als 1 km nach Südosten fortsetzt und ebenfalls mit Gold angereichert ist. Die an der Erdoberfläche gefundenen Quarzadern bestätigen diese Vermutung, sowie die Ergebnisse der Geophysik und Geochemie.

• Tocvan hat nun mehrere neue Bohrziele auf dem großen Pilar-Grundstück identifiziert und man freut sich auf das nächste Bohrprogramm, um diese mit dem Bohrgerät zu testen und ggf. bedeutende Neuentdeckungen zu machen.

• Auf die Frage, wie umfangreich das kommende Phase-2-Bohrprogramm werden wird, antwortete Brodie, dass er gerne 2400-3000 m an Bohrungen sehen will. Das ist fast doppelt so viel wie das Phase-1-Bohrprogramm vom Dezember, als insgesamt 1505 m mit 9 Löchern gebohrt wurde.

• Brodie erwartet, dass die laufende $1,5 Mio. Beteiligung in den nächsten Tagen abgeschlossen ist. Diese frischen Geldmittel (zusammen mit dem aktuellen Cashbestand, der sich dank der Ausübung von älteren Warrants zunehmend erhöht), werden das nächste Bohrprogramm finanzieren, wobei auch metallurgische Arbeiten damit bezahlt werden sollen.

• Brodie erwähnte, dass sich Tocvan derzeit auch andere Projekte in Mexiko anschaut. Ein zweites Projekt würde das Projektportfolio vergrößern, da mehrere Projekte das Gesamtrisiko des Unternehmens reduzieren (vielen Großinvestoren ist ein einziges Projekt im Portfolio zu riskant). Tocvan hat mittlerweile hochrangige Kontakte in Mexiko, die dazu genutzt werden können, um ein weiteres Projekt zu übernehmen und zu gegebener Zeit in der Zukunft zu entwickeln.

• Brodie betonte, dass er die Tocvan-Aktie noch immer als "unterbewertet" ("undervalued") sieht.

• Im April soll das Phase-2-Bohrprogramm angekündigt werden. Ebenfalls im April sollen die Ergebnisse der jüngsten Explorationsarbeiten eintreffen. Am 4. März gab Tocvan bekannt, bereits mehr als 150 Gesteinsproben grundstücksweit gesammelt zu haben, sodass Laborergebnisse in den nächsten Wochen erwartet werden. Im Laufe des Aprils sollen auch die metallurgischen Arbeiten beginnen, um nachzuweisen, dass das Gold und Silber kostengünstig aus dem Erz gewonnen werden kann.



Vollversion / Die letzte Woche veröffentlichte Grundstückskarte zeigt das riesige Potential, mit dem Phase-2-Bohrprogramme mehrere Neuentdeckungen zu machen. Die vielen gesammelten Gesteinsproben wurden auf dem rot-markierten Grundstücksteilen gesammelt (außerhalb der Main Zone).

Ein neues Video über Tocvans Pilar-Gold-Silberprojekt zeigt eindrucksvoll, was bevorsteht: Das Phase-2-Bohrprogramm zur Entdeckung der riesigen Gold-Pipes, die 2020 mit moderner Geophysik identifiziert worden sind:



Quelle: https://youtu.be/VLIdQzM1k0Y

• Wie das neue Video zeigt, konnte Tocvan mit dem Phase-1-Bohrprogramm (siehe hier) die benachbarten Goldprojekte von Argonaut Gold Inc. (Marktkapitalisierung: $583 Mio.) und Minera Alamos Inc. Marktkapitalisierung: $230 Mio.) übertrumpfen, da längere und hochgradigere Bohrabschnitte nahe der Erdoberfläche erzielt wurden, wie z.B. 95 m @ 1,6 g/t Gold inkl. 9,2 m @ 10,8 g/t Gold. Das sind Weltklasse-Bohrergebnisse für einen Tagebau in Mexiko, da Durchschnittsgehalte von mindestens 0,6 g/t Gold benötigt werden, wie Argonaut und Minera mit ihren benachbarten Goldminen bewiesen haben.



Das Pilar-Gold-Silberprojekt von Tocvan befindet sich in der Nähe der Goldminen von Argonaut Gold Inc. und Minera Alamos Inc., wobei Tocvan mit dem Phase-1-Bohrprogramm sogar bessere Bohrergebnisse erzielte.

• Das bevorstehende Phase-2-Bohrprogramm wird erstmals auch Ziele außerhalb der etablierten Main Zone Lagerstätte testen, da Tocvan letztes Jahr mit Geophysik riesige Gold-Pipes (sog. Feeder-Strukturen) in Tiefen ab 150 m entdeckte (siehe hier). Ein baldiger Bohrerfolg bedeutet die Neuentdeckung einer neuen Lagerstätte, in der mehrere Millionen Unzen Gold mit hochgradigen Bonanza-Gehalten (>30 g/t Gold) vermutet werden.

Tocvan veröffentlichte letzte Woche 2 neue Drohnen-Videos mit Fotos der laufenden Explorationsarbeiten:



Quelle: https://youtu.be/FA_evgj3-eE



Quelle: https://youtu.be/H4xJRtQrsUQ

Aktienkurstechnisch hat sich die Korrektur der letzten Woche wieder relativiert, da die Tocvan-Aktie wieder höher tendiert und Anzeichen macht, in einen neuen Aufwärtstrend überzugehen. Wie die Charts hierunter zeigen, gab es einen Rücksetzer bis zum (pinken) Gleitenden Durchschnitts ("Simple Moving Average"), der als Unterstützung bestätigt wurde. Der Aufwärtstrend innerhalb des (grünen) Trendkanals ist weiterhin intakt und ein Wiederanstieg zum oberen Trendkanal sollte nicht überraschen. Der Tocvan-Chart von der Tradegate verdeutlicht, dass sich die Begleitindikatoren (Stochastik, Momentum und RSI) gedreht haben, was indiziert, dass die Korrektur zu Ende ist und ein neuer Aufwärtstrend bereits begonnen hat.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 24,984,861



Vollversion / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,60 CAD (10.03.2021)

Marktkapitalisierung: $15 Mio. CAD



Vollversion / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,438 EUR (10.03.2021)

Marktkapitalisierung: €11 Mio. EUR

Report-Übersicht

Report #31: “Tocvan: Auf zu neuen Höhen!"

Report #30: “Tocvan: Gold-Silber-Neuentdeckungen beflügeln die Aktie"

Report #29: “Tocvan: Korrektur als Chance nutzen"

Report #28: “Tocvan gelingt der Durchbruch in Mexiko"

Report #27: “Tocvan: Phase-2 wird gezündet"

Report #26: “Tocvans (TOC.C) Step-out-Bohrlöcher beim mexikanischen Grundstück indizieren eine größere Goldzone"

Report #25: “Tocvan-Interview: Extrem happy mit dem erfolgreichen Phase-1-Bohrprogramm"

Report #24: “Beste Bohrergebnisse machen Tocvan zum sofortigen Übernahmekandidaten"

Report #23: “$1,6 Millionen Beteiligung 28% über aktuellem Kurs: Strong Buy!"

Report #22: “Tocvan-Aktie startet gewaltigen Ausbruch"

Report #21: “Bedeutende News von Tocvan noch vor den Bohrergebnissen"

Report #20: “Tocvan beschert Aktionären ein goldenes Weihnachten und ein bombastisches 2021"

Report #19: “Mit politischer Power schneller zum Erfolg: Regierungsberater Donn Lovett verstärkt das Tocvan-Team"

Report #18: “Tocvan: Gold-Bohrprogramm in Kürze fertig, Aktie hebt bereits ab"

Report #17: “Blitzschnell: Tocvan-Aktie startet Ausbruch während schweres Gerät schon geliefert wird"

Report #16: “Startschuss für Tocvan: Auf den Spuren von Minera Alamos (jetzt $298 Mio. Börsenwert)"

Report #15: “Jetzt anschnallen! Gold-Anomalie so gewaltig, dass Tocvan-CEO Hauptredner bei grosser Konferenz in Mexiko ist"

Report #14: “WOW: Tocvan-News konkretisiert riesige Goldfund-Chancen"

Report #13: “TSXV-Analyst sieht Tocvan-Aktie bei mindestens $1,50"

Report #12: “Tocvans (TOC.C) mexikanisches Pilar-Gold-Silber-Projekt rückt stärker in den Fokus"

Report #11: “Tocvan: Gigantischer Rebound nach Shakeout im Goldmarkt beginnt"

Report #10: “Tick-Tock: Tocvan Ventures (TOC.C) arbeitet still und leise während eine faszinierende Gold-Ressource nachgewiesen wird"

Report #9: “Tocvan: Expertengutachten erhöht extrem die Chancen auf tiefgreifende Gold-Pipe-Entdeckung in Mexiko"

Report #8: “Tocvan: Extreme Kursexplosion wird immer wahrscheinlicher dank richtiger Schritte des Managements"

Report #7: “Interview mit Tocvan verdeutlicht die riesigen Chancen für Anleger"

Report #6: “Tocvan: Eine der heissesten Aktien im Goldmarkt"

Report #5: “Interviews mit Tocvan: Hochinteressante Aussagen von Derek Wood"

Report #4: “Gigantische Anomalie in Mexiko entdeckt: Multi-Millionen Unzen Gold-Vorkommen wahrscheinlich!“

Report #3: “Tocvan Resources (TOC.C) erzielt die bisher höchsten Goldproben-Ergebnisse und macht eine neue Entdeckung“

Report #2: “Tocvan treibt sein Pilar Gold-Silber Projekt aggressiv voran“

Report #1: “Der beste Goldexplorer (den ich finden konnte): Das perfekte Goldprojekt und die ideale Aktienstruktur für eine Kurs-Verzehnfachung (mindestens!)“

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollte nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research. Die Nutzungsrechte am Titelbild wurden von Adwo erworben.