Passend dazu Canadian Pacific und RVK

Zuerst zu dem kanadischen Eisenbahnunternehmen: Letzte Woche meldete Canadian Pacific eine enge Zusammenarbeit mit Ballard Power, um für sein H2-Lok-Programm den Einsatz von insgesamt 1,2 MW Leistung erbringenden Brennstoffzellen Ballards zu sichern. Dafür wird Ballard 6 seiner 200 KW-Module in 2021 liefern, um diese in den Lokomotiven-Prototypen einzubauen.

So soll Nordamerikas erster wasserstoffbetriebener Zug im Frachtlinienverkehr eingesetzt werden. Aus einer ehemaligen Diesellok wird eine Wasserstofflok: Mit Brennstoffzellen geladene Batterien werden den elektrischen Antrieb mit Energie versorgen. Dann soll der Wasserstoffzug im Praxiseinsatz auf Herz und Nieren geprüft werden, um seine Praxistauglichkeit zu beweisen.

Null-Emissionen im Bahngütertransport ist das erklärte Ziel

“With this purchase from Ballard, a leader in the hydrogen fuel cell industry, CP further demonstrates its commitment to developing the next generation of locomotive – one that produces zero emissions,” sagte Canadian Pacific President und CEO Keith Creel. “How we power our trains matters to our customers, employees, shareholders and to the communities we operate in. This technology holds the possibility of eliminating emissions from freight train operations, which already represent the most efficient method of moving goods over land.”