Kommt die Hebelwirkung jetzt zur Geltung?

Seit dem Dienstag der vergangenen Woche sind wir in unseren beiden „DAX-wikifolios“ nun „Hebel Long“ positioniert. Und aktuell sieht es nicht danach aus, als würde sich an diesem Zustand kurzfristig etwas ändern.

Die Umstellung von „einfach Long“ auf „Hebel Long“ erfolgte bei einem Indexstand von ca. 14360 Punkten, nachdem das Euwax Sentiment unter die für uns relevante Marke von minus vier Punkten gefallen war. Dazu kommt es, wenn die Privatanleger an der Börse Stuttgart verstärkt auf fallende Notierungen beim DAX spekulieren. Ein hoher Grad an Pessimismus (oder auf der anderen Seite auch Optimismus) dient als Kontra-Indikator, weshalb wir unsere Positionierung in solchen Extrem-Szenarien entsprechend verändern.