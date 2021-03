First Majestic Silver (AG): Pullback-Déjà-vu bei der Silbermine

Der Short-Float-Anteil ist gegenüber unserem Setup vom Feburar von 23.38 auf 8.36 Prozent geschrumpft, die Chartformation ist aber nicht weniger bombastisch.

Rückblick: Für den Rückblick verweisen wir kurz auf unsere Analyse der Aktie vom 4. Februar 2021. Die seinerzeit in Aussicht gestellte Kursexplosion begann direkt am Folgetag und binnen nicht einmal drei Wochen legte das Wertpapier um rund 25 Prozent zu (roter Pfeil im Chart). Der neuerliche Pullback zurück zum 20er-EMA lässt ein solches Szenario erneut möglich erscheinen.

Chart vom 19.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 16.86 USD

Meine Expertenmeinung zu AG

Meinung: Im Streit mit mexikanischen Steuerbehörden war die Aktie der kanadischen Silbermine ins Visier von Leerverkäufern geraten. First Majestic Silver möchte beim International Centre for Settlement of Investment Disputes ein Schiedsgerichtsverfahren starten, um die Angelegenheit in Höhe von 544 Millionen zu bereinigen. Der hohe Short-Float-Anteil ist gegenüber unserem Setup vom Feburar von 23.38 auf 8.36 Prozent geschrumpft, die Chartformation ist aber nicht weniger bombastisch. Positive Auswirkungen auf die Kursentwicklung könnte auch das angekündigte Aktienrückkauf für 4.5 Prozent der Stammaktien für die nächsten 12 Monate haben.

Mögliches Setup: Wir warten die Entwicklung ab und schielen dabei mit einem Auge auf den Silberpreis. Ein Ausbruch nach oben aus der der Dreiecksformation wäre unser Kaufsignal. Die detaillierten Infos zu diesem Long Setup gibt es im Traders-Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/first-majestic-silver-ag-pullback-deja-vu ...

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AG.

Veröffentlichungsdatum: 21.03.2021