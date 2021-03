Auslöser für den Kursrutsch der Aktie waren nach Verhängung von EU-Sanktionen gegen China die neuerlichen Spannungen, die Chinesen haben sich sogleich ausländische Unternehmen vorgeknöpft und üben kontinuierlich Druck auf diese Firmen aus. Doch ein Blick auf den Kursverlauf der Nike-Aktie offenbart einen Stabilisierungsversuch am EMA 200 sowie der Kursmarke von 125,90 US-Dollar. Zweifelsfrei kam es dabei jedoch zu einem Aufwärtstrendbruch bestehend seit März letzten Jahres. Doch dies könnte sich noch Überreaktion erweisen und eine steigende Aktie hervorbringen, sobald der erste Schock verdaut worden ist. Aus der vorausgegangenen bullischen Flagge wurde bis heute allerdings noch nichts, zu einem regulären Kaufsignal und Tagesschlusskurs oberhalb der Triggermarke von 145,50 US-Dollar kam es bislang noch nicht.

Spekulativ interessant

Trotz des Trendbruchs könnte sich der heutige Ausflug zurück auf den EMA 200 in den kommenden Tagen doch noch als bärische Falle erweisen, für eine Rückkehr in den laufenden Abwärtstrend müsste Nike zumindest über das Niveau von 135,00 US-Dollar zulegen. Reguläre Kaufsignale auf der Oberseite können aber erst bei einem Tagesschlusskurs von 145,50 US-Dollar für die Nike-Aktie abgeleitet werden. Wer sich an einer Long-Spekulation engagieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB8AKA zurückgreifen. Ein Kursrutsch unter 125,00 US-Dollar dürfte allerdings den Stein ins Rollen bringen und Abschläge auf zunächst 118,80 US-Dollar hervorrufen. Darunter findet Nike an der mittelfristigen Unterstützung von 104,70 US-Dollar einen weiteren Support vor.