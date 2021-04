Trotzdem die Wall Street neue Allzeithochs erreicht, ist eines doch auffällig: eigentlich steigen derzeit die "falschen" Aktien, nämlich vor allem die Tech-Werte. Diese profitieren doch eigentlich in einem eher deflation

Trotzdem die Wall Street neue Allzeithochs erreicht, ist eines doch auffällig: eigentlich steigen derzeit die "falschen" Aktien, nämlich vor allem die Tech-Werte. Diese profitieren doch eigentlich in einem eher deflationären Umfeld, während die sogenannten Value-Aktien stark von der Wiedereröffnung der Wirtschaft profitieren sollten. Sehen wir derzeit an der Wall Street nur eine Gegen-Bewegung gegen den übergeordneten Trend - oder sehen wir erste Anzeichen dafür, dass der große Boom nach der Wiedereröffnung der Wirtschaft ausbleibt, weil das Corona-Problem nicht wirklich verschwindet? So oder so: die Märkte sind nun an einem neuralgischen Punkt - in dieser Woche werden die US-Verbraucherpreise sowie der Begin der US-Berichtssaison im Fokus stehen..

Das Video "Warum steigen die "falschen" Aktien?" sehen Sie hier..