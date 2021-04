Obwohl die Tesla-Aktie in einem mittel- bis langfristigen Aufwärtstrend tendiert und zu Beginn dieses Jahres ein Niveau von rund 900,00 US-Dollar erreichen konnte, zeigen die zurückliegenden Kursmuster relative Schwäche an. Nach einem Verlaufstief Anfang März um 550,00 US-Dollar konnte sich der Wert in dieser Woche erneut in den Bereich des EMA 50 um 690,00 US-Dollar erholen. Sollte ein Kurssprung darüber gelingen, würde trotzdem nur eine zweiwellige Erholungsbewegung und damit Konsolidierung auf die vorausgegangene Abwärtsbewegung resultieren. Sollten bullische Marktteilnehmer die aktuell laufende Aufwärtsbewegung nicht in eine fünfwellige Impulswelle ummünzen, könnte sich auf mittelfristiger Basis der laufende Abwärtstrend noch sehr negativ auf den zukünftigen Verlauf der Tesla-Aktie auswirken.

Erholung kann weiter ausgebaut werden

Sollte im heutigen Handelsverlauf der EMA 50 verlaufend bei 689,38 US-Dollar überwunden werden, wäre dies ein klares Anzeichen für weitere Kursgewinne. Aber erst oberhalb von 708,20 US-Dollar dürfte ein weiterer Anstieg der Tesla-Aktie an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung um 760,00 US-Dollar gelingen. Für dieses kurzfristige Szenario könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ6EDW zum Einsatz kommen. Bleibt es allerdings bei einer zweiwelligen Erholungsbewegung seit Anfang März, müssten anschließend wieder merklich e Verluste auf Sicht der nächsten Monate zwingend einkalkuliert werden. Ein Scheitern im aktuellen Kursbereich könnte dagegen zu Rücksetzern an die Vorwochentiefs bei 667,84 US-Dollar führen. Aber erst darunter werden weitere Abschläge in Richtung 600,00 US-Dollar wahrscheinlich.