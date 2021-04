Vor der nächsten Bundestagswahl im Herbst mehren sich die Forderungen nach einer Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis. Ein Richtungswechsel in der Politik könnte die Branche beflügeln.

Die FDP wurde in einem Antrag an den Deutschen Bundestag Ende März schon konkreter: Erwachsene sollen Cannabis in Apotheken und lizensierten Geschäften kaufen dürfen. Pro Person soll der Besitz von 15 Gramm gestattet sein, außerdem eine Steuer von 10 Euro je 100 Milligramm THC eingeführt werden. Der Vorteil laut der FDP-Vorlage: Polizei und Justiz könnten sich stärker auf das organisierte Verbrechen im Drogenbereich konzentrieren, und mit den Steuereinnahmen könnten Suchtpräventionen unterstützt werden.

46,4 Prozent der 18-25-jährigen Deutschen haben mindestens schon einmal Cannabis konsumiert. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht der Drogenbeauftragten der Bundesregierung hervor. Da Cannabis in Deutschland nur für medizinische Zwecke und unter sehr strengen Bedingungen angebaut werden darf, blüht der Schwarzmarkt. Das Problem: Der THC-Gehalt von Schwarzmarkt-Cannabis hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. „Es muss daher sichergestellt werden, dass die Inhaltsstoffe kontrolliert werden und klare Vorgaben für Höchstgrenzen gemacht werden“, fordert der FDP-Antrag.

Auch die SPD schlägt in ihrem „Zukunftsprogramm“ für die Bundestagswahl mildere Töne beim Cannabis an. „Wie Alkohol ist auch Cannabis eine gesellschaftliche Realität, mit der wir einen adäquaten politischen Umgang finden müssen“, heißt es in dem Papier. „Verbote und Kriminalisierung haben den Konsum nicht gesenkt, sie stehen einer effektiven Suchtprävention und Jugendschutz entgegen und binden enorme Ressourcen bei Justiz und Polizei.“

Im Vergleich zu den Märkten in Nordamerika steckt die Cannabisbranche in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Neue Gesetzesinitiativen könnten jedoch Bewegung in den Sektor bringen. Publikumsfonds wie der GF Global Cannabis Opportunity bieten Investoren einen breit diversifizierten Korb von Werten aus der Cannabis- und Psychedelikabranche.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

Hintergrundinformationen zum Fonds

Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) analysiert die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst unter anderem eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken. Somit ist ein schnelles Reagieren auf Firmen- und Branchen-News möglich.

Im Anlagevermögen des Fonds befinden sich derzeit 46 Titel - weitere Informationen gibt es hier: hanffonds.de

Kurzprofil des Fonds:

Name GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN LI0507461338 WKN A2P2FA Ticker Bloomberg CANABIS LE Ticker Deutschland Ausgabeaufschlag Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch smartbroker.de) Erfolgsverwendung Thesaurierend Managementvergütung 1,30% p.a. Performance-Fee 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle Lichtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

Risikohinweis / Interessenskonflikt:

Die wallstreet:online capital AG, welche den Fonds vertreibt, sowie deren Hauptaktionärin, die wallstreet:online AG besitzen Namensaktien an der Emittentin GF Global Fund SICAV.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.hanffonds.de und www.ifm.li. Den Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG (Link) erhältlich. Der Asset Manager des OGAW ist die First Capital Management Group GmbH, München. Verwahrstelle ist die liechtensteinische Landesbank AG.