Bis 2019 tendierte Office Depot noch in einem breiten Abwärtstrend und fiel dabei auf ein Niveau von 12,30 US-Dollar abwärts. Erst in diesem Bereich fassten Händler wieder Mut und griffen in der Aktie zu. Dies brachte erste Kursgewinne im abgelaufenen Jahr im Bereich von 30,00 US-Dollar hervor. Nur wenig später legten Bullen erst richtig los und trieben die Notierungen an 48,24 US-Dollar Anfang dieses Jahres voran. Seitdem konsolidiert der Wert im besagten Abwärtstrend, der aller Wahrscheinlichkeit nach nun vor seinem Ende steht.

Kaufsignal sehr wahrscheinlich

Um von einem potenziellen Kaufsignal profitieren zu können, sollten interessierte Investoren einen Kurssprung mindestens über ein Niveau von 42,88 US-Dollar abwarten. In diesem Szenario könnten rasch die Jahreshochs bei 48,24 US-Dollar ins Visier der Händler geraten, eine vollständige Umsetzung des Ausbruchs aus der aktuell laufenden bullischen Flagge könnte sogar Kurspotenzial an 50,22 US-Dollar freisetzen. Ein Verbleib im aktuellen Abwärtstrend wäre dagegen als neutral zu bewerten, Rückschlüsse auf Verluste zurück an die Märztiefs würden sich dagegen unterhalb von 37,85 US-Dollar verdichten. Dann kämen Abschläge sogar auf den EMA 200 bei aktuell 31,49 US-Dollar (steigend) ins Spiel.