FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag mutiger geworden. Zeitweise übersprang der Dax sogar wieder die Marke von 15 400 Punkten. Zunächst hatte das Rekordhoch des Wall-Street-Index Dow Jones Industrial vom Vorabend Auftrieb gegeben. Impulse für den deutschen Leitindex kamen später dann noch von aktuellen Wirtschafts- und Stimmungsdaten aus Deutschland sowie starken Unternehmensberichten von Adidas und Siemens. Dieser Schwung wurde am Nachmittag nach durchwachsenen US-Arbeitsmarktdaten nur leicht gebremst.

Der Dax legte zuletzt um 0,83 Prozent auf 15 323,34 Punkte zu. Am Ende einer schwankungsintensiven ersten Maiwoche zeichnet sich aktuell ein Plus von 1,2 Prozent zur den deutschen Leitindex ab. Sein im April erreichtes Rekordhoch bei etwas über 15 500 Punkten bleibt weiterhin in erreichbarer Nähe. Der MDax stieg am Freitagnachmittag um 0,52 Prozent auf 32 466,89 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx gewann 0,25 Prozent.